En tres participaciones con la camiseta de Los Santos, en los campeonatos nacionales juveniles, Montero acumuló 149 imparables lo que es un nuevo récord que luce difícil de romper.

"Fue un récord difícil de romper, nunca me esperé eso, pero cuando se dio mi segundo año me dijeron de la cantidad de hits que tenía y me puse como meta romperlo", expresó Montero a los micrófonos de TVMAX después del quinto juego de la serie final en la que el equipo santeño obtuvo su sexto título juvenil de su historia.

Montero aportó con su desempeño al éxito del elenco que le dio a la provincia santeña la corona nacional de esa categoría luego de 35 años de espera.

Lo que queda para este joven pelotero es rendir en ligas menores con la organización de los Azulejos de Toronto, para la que firmó el 3 de julio de 2018.