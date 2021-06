Este fin de semana los deportes a nivel nacional e internacional, no se detienen.

Copa América.

La Copa América continúa con partidos este fin de semana con los partidos por TVMAX.

Imágenes del entrenamiento de la @SeleccionPeru 🇵🇪 hoy en Goiânia 🎥💪🏼 El próximo partido de los peruanos será en Brasilia, contra la @SeleVinotinto 🇻🇪 #CopaAmérica #VibraElContinente Imagens do treino de hoje da @SeleccionPeru 🇵🇪 em Goiânia! #VibraOContinente pic.twitter.com/tGSx0cwM79

#CopaAmérica 🏆Assim foram as comemorações no gol de empate de Roberto Firmino no Rio de Janeiro 🇧🇷🇧🇷 Brasil 🆚 Colômbia 🇨🇴#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/rH5ZeJGdDJ