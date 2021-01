Al-Attiyah vuelve a ganar etapa del Dakar y sigue su duelo con Peterhansel

Por AFP



El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) logró este miércoles su tercera victoria de etapa consecutiva en el Dakar de 2021 al término de la jornada más larga de la 43ª edición del célebre rally-raid, entre Wadi Ad-Dawasir y Riad, en Arabia Saudita, y sigue su duelo con el francés Stéphane Peterhansel (Mini).

Al-Attiyah superó en once segundos a Peterhansel en la jornada, tras recorrer los 337 km de los tramos cronometrados en 2 horas, 35 minutos y 59 segundos, en una etapa de 813 km.

Pese a esta nueva victoria del catarí, el francés, gracias a su segundo puesto en la etapa, se mantiene líder en la general, con una ventaja de casi cuatro minutos (3:58) respecto a Al-Attiyah. Inicialmente era de 4:58, pero Peterhansel recibió una penalización de un minuto.

"No ha sido una etapa fácil. Hemos cometido un error que nos ha hecho perder un minuto, pero parece que le ha pasado a todo el mundo y rápidamente hemos encontrado el buen camino. Era difícil conseguir grandes diferencias. Hoy me ha venido bien contar con mi compañero de equipo Henk Lategan justo detrás de mí. Eso es lo que me hace falta: un piloto rápido que me pueda echar un cable", afirmó el catarí tras ganar la etapa.

El sudafricano Henk Lategan (Toyota), segundo en la jornada del martes, se hizo con la tercera plaza este miércoles en la cuarta etapa, con 1 minuto y 30 de segundos de retraso respecto al catarí.

Sainz es tercero

Por su parte, el francés Sebastien Loeb (BRX) fue cuarto en la etapa, a 2 minutos y 36 segundos del primero, pero luego fue penalizado por exceso de velocidad, con cinco minutos en una general en la que queda séptimo, a más de 52 minutos del líder.

El español Carlos Sainz terminó en quinta posición de la etapa, a 2 minutos y 56 segundos.

En la general, Peterhansel, "Monsieur Dakar" en referencia a sus trece victorias en la competición, controla perfectamente la situación pese a su penalización, conservando su primera plaza, sin tener que abrir la pista como debe hacerlo el vencedor de etapa.

"No se trata realmente de la observación, sino de atacar al máximo y, al final, ¡terminamos básicamente con el mismo tiempo! Aparte de un pequeño error de navegación, no tengo la impresión de poder atacar mucho más. Para no perder el contacto, tengo que atacar a fondo y, por el momento, no cometemos muchos errores, así que las cosas van bastante bien. Antiguamente, un 50% de los aspirantes a la victoria se quedaban fuera de la carrera por errores de pilotaje o problemas técnicos, pero cada vez pasa menos, así que hay que ir a por todas", dijo Peterhansel.

El último ganador de la prueba, el español Carlos Sainz, es tercero en la general, a 35 minutos y 19 segundos.

Barreda gana en motos

Por su parte, el español Joan Barreda (Honda) ganó la cuarta etapa en motos.

Barreda, que ya había ganado la segunda etapa, el lunes, recorrió este tramo cronometrado en 2 horas, 46 minutos y 50 segundos, quedando delante del botsuano Ross Branch (Yamaha), que entró a 5 minutos y 57 segundos, y del australiano Daniel Sanders (KTM), que llegó a 6 minutos y 9 segundos.

En la general, el francés Xavier de Soultrait, con Husquvarna, se hizo con el primer puesto, con 15 segundos de ventaja sobre Barreda, mientras que el argentino Kevin Benavides es tercero, a 3 minutos y 24 segundos del líder.

"Ha sido una buena etapa. Salíamos esta mañana en posiciones muy retrasadas y sabíamos que era una etapa rápida también, con pocas diferencias. El jueves nos tocará salir por delante y será otra vez un mal día, pero, bueno, pasado mañana también vendrá arena. Creo que hay que ir día a día e intentar evitar los problemas mecánicos y las grandes pérdidas. Ya veremos después del descanso en qué situación estamos", resumió Barreda.

El jueves, en la quinta etapa, los participantes deberán recorrer 655 kilómetros entre Riad y Buraydah, en el norte, de los 485 km de tramos cronometrados.