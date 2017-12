El delantero panameño Alberto Quintero —quien cumple este lunes 30 años de edad— aún no da pistas sobre una resolución de su futuro a corto plazo.

¿El internacional con la Selección de Panamá continuará en el Universitario de Deportes de la Primera División del fútbol peruano? He ahí el dilema...

"Doy gracias a Dios por mi nuevo cumple. He reído, he llorado, pero le agradezco el hecho de haber estado conmigo siempre y agradezco también a cada amigo, familiar, que ha puesto su lluvia de amor y apoyo en mi camino, porque creo que he sido bendecido con cada uno", posteó el jugador en su Instagram, con una foto junto a su familia.

Y concluyó: "Tengo una esperanza renovada, nuevas fuerzas para remontarme a las alturas, tengo el empuje para no dejar que las dificultades sean un problema imposible en mí. Tengo el deseo de servir a Dios y al prójimo con más amor que antes. Por esto y por mucho más, feliz cumpleaños a mí".