A sólo tres días de celebrar el título de la Serie Mundial en el desfile de los Astros de Houston, donde fungía como coach de la banca, el boricua marcó así su regreso al conjunto bostoniano, con el que jugó como infielder del 2005 al 2008, ganando el 'Clásico de Octubre' del 2007.

La contratación se oficializó pocos días antes de la reciente Serie Mundial, pero Cora necesitaba concluir su trabajo como coach de la banca de Houston, que venció a los Dodgers en siete partidos.

"Conoce muy bien el ambiente de aquí. Sabe que ésta es una organización ganadora", declaró el extoletero dominicano David 'Big Papi' Ortiz, quien se retiró el año pasado luego de varios años con los 'patirrojos'.

Ortiz recordó que "también fue parte de un equipo campeón aquí, entonces sabe cómo funcionan las cosas. Con lo talentoso que es Alex y dada su corta edad, van a suceder cosas maravillosas aquí, especialmente con los jugadores jóvenes".

Otra leyenda de los Medias Rojas, el también quisqueyano Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama, aunque no llegó a jugar con Cora, lo conoce suficiente como para confiar en que tendrá éxito.

"Creo que es buenísimo, no solamente que la organización vaya a tener el primer mánager de un grupo minoritario, sino también por Alex Cora", dijo Martínez. "Lo considero un gran logro. Es joven e inteligente. Creo que se adaptará bien a los distintos elementos aquí".

Ambos dominicanos están dispuestos a ayudar en lo que sea al nuevo piloto puertorriqueño.

Desde el punto de vista de Ortiz y Martínez, Cora es el indicado para unir las diversas culturas en el clubhouse.

The 47th manager of the Boston #RedSox, Alex Cora! Welcome, @ac13alex! 👏👏👏 pic.twitter.com/zYcal0Owlb