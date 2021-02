Andrea Stanziola, pasión por el fútbol y los estudios

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Andrea Stanziola reveló la frustración que le ocasionó la cancelación del Mundial Sub-20 Femenino que tenía a Panamá como una de las sedes, junto a Costa Rica.

La joven, en entrevista con SomosLaSele Radio, señaló que no pierde la esperanza de disputar un gran torneo universal con la Selección de Panamá.

"Lo peor que se llevó la pandemia fue el mundial aquí en Panamá. Era una oportunidad importante para Panamá para que creciera el fútbol, todas queríamos jugar un mundial más en casa. Son cosas que no podemos controlar, la verdad la pasé súper mal al principio cuando me leí esa noticia lloré, me frustré, de todo, son cosas que no podemos controlar. Por ahí viene el mundial", comentó.

Admiradora de la internacional Julie Beth Ertz, jugadora de la Selección de Estados Unidos, actuales campeonas del mundo a nivel de mayores, la joven tendrá ahora un reto importante en su vida adolescente al mudarse a territorio americano para estudiar desde agosto la carrera de Psicología Deportiva en la Universidad de Virginia.

Espero sentirme lo más preparada posible para jugar en Estados Unidos.

"Espero que me vaya bien en Estados unidos. Espero sentirme lo más preparada posible para jugar allá", comentó.

Sobre su ubicación en la cancha, la joven señaló que antes jugaba de volante 10.

"Me siento más cómoda de volante 5. La 'profe' Raiza Gutiérrez fue la que me puso y me gusta esta posición".

Andrea jugará este torneo de la LFF con Plaza Amador.

"Estoy muy emocionada con este equipo, estoy esperando que inicia la liga, ojalá podamos ser campeonas", comentó.

Sobre el trabajo del profesor Ignacio "Nacho" Quintana con la selección, analizó: "Me trajo muy buenas vibras. Su objetivo es llegar al mundial y es el de todas las jugadoras. Ojalá se pueda lograr bajo su dirección".