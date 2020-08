Andrés Andrade cumplió ante el Manchester "un sueño de niño"

En entrevista con el referente del fútbol panameño Julio Shebelut, a través de su cuenta de Instagram, Andrade dio a conocer esa pasión que tiene por los Diablos Rojos.

"Me gustaría jugar en el Manchester United. Ahora mismo estoy que no me lo creo, yo estuve ahí... yo veía los vídeos, le decía a mi novia: quiero estar ahí... me miraba vistiendo esa casaca, solo Dios sabrá si es ahí o en otro equipo", señaló el defensa panameño de 21 años.

Sobre el partido, comentó: "Estoy feliz, contento, un sueño cumplido de niño y orgulloso de mí por el partido de ayer".

"Es una alegría muy grande, son pocas las palabras para describir mi impresión de estar en ese estadio, de estar al lado de esos jugadores que jugaba con ellos en Play Stations, no me lo creía", agregó.

Andrade comentó que no esperaba jugar el partido de vuelta por la Europa League.

"El primer partido yo no estaba convocado, no estaba inscrito para jugar la Europa League, no me imaginé para jugar la vuelta. El (jugador) que jugaba en esa posición se lesionó, no me lo esperaba, pero las oportunidades llegan así y hay que aprovecharlas".

De su posible titularidad para el resto del año, añadió: "Todavía nada está dicho, estamos empezando, el técnico me está dando la oportunidad, ya veremos cuando inicie la temporada si me logró consolidar y ganarme ese puesto, ya sea ahí o de lateral".

Nacional admiro a Roderick Miller, un gran amigo y un jugador de mucha técnica. Internacional mi jugador favorito es Marcelo.

Andrés manifestó su respeto y admiración por los jugadores rivales.

"Conversé con Mata, le dije que era muy admirador de él, es un jugador muy inteligente, muy habilidoso. El gran respeto se lo lleva Paul Pogba, cuando entró al terreno se notaba la diferencia".

"En el partido con la sangre caliente uno no piensa en el jugador, uno está por lo suyo, en realizar su trabajo... es una felicidad muy enorme jugar con esos jugadores... Mata causó más problemas, cuando tenía la bola uno no sabía que iba a hacer", dijo.

El chorrerano, de igual forma recibió las felicitaciones de sus compañeros.

"Más allá de la derrota, el técnico estaba contento con mi desempeño, los compañeros, soy el único latino ahí, soy uno de los más jóvenes del equipo”.

Antes del partido, Andrade dijo que “estaba nervioso en el momento que me dijeron que iba a ser titular.

“Uno no quiere equivocarse, hacer nada malo, puso mi mente que estaba en el 'Muquita' para relajarme”.

Remate a Gol

Andrés Andrade estuvo cerca de dejar su nombre marcado en Old Trafford.

"Fue un instinto, el balón quedó botando y salté... si hubiese hecho este gol y queda marcado para mi vida".

"Siempre va a quedar plasmada en mi corazón esta experiencia, si lo pude lograr yo, lo puede lograr cualquier futbolista en Panamá, porque hay mucho talento", agregó.

Finalmente, el espigado zaguero de 1.86 de estatura, envió un mensaje a la afición panameña.

"Muchas personas me escribieron ayer, fue impresionante la cantidad de personas que me escribieron, que me brindaron ese apoyo, cuando estaba en el terreno de juego sentí que mi afición panameña estaba en el estadio, quiero decirle que gracias, estoy feliz y contento por lo que pasó conmigo, finalizó.