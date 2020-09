Ángel Sánchez: “El trabajo del día a día no ha cambiado”

“Desde que estábamos en el hotel en Panamá, el trabajo en el día a día no ha cambiado. Desde el día del sorteo empezamos a ver los rivales y esto no va a cambiar. Lo que haríamos es modificar el plan en jugar partidos amistosos en esas fechas, pero como no es una información oficial, seguimos pegados al plan de trabajo que tenemos”, señaló el asistente técnico venezolano.

Ante la pregunta de Salvador Saldaña, de TVMAX, sobre si le conviene ese cambio de fecha a Panamá, el estratega agregó: “Se está iniciando un proceso nuevo. Se había planteado jugar sin tener partidos de preparación. Llegó un nuevo DT con cuerpo técnico nuevo. El escenario que hay, que no es oficial, es que se estaría suspendiendo los partidos de octubre y noviembre. Las conjeturas lo que hacen es generar una distracción. El plan que tenemos es la planificación semanal. Si tenemos partidos de preparación antes de la eliminatoria, bienvenido sea, nos permitiría tener un mejor rodaje y escoger rivales similares a los que vamos a enfrentar”.

Sánchez reiteró lo que dijo la semana pasada Saúl Maldonado (asistente técnico) sobre empezar a jugar la eliminatoria con jugadores de la LPF.

“No sabemos a ciencia cierta si vamos a contar con los legionarios y la esencia de la burbuja es esto, crear un grupo fuerte de cara a tener que afrontar esta primera fase. De hacerlo con jugadores de la LPF, hacerlo con garantías y con el mejor grupo posible. Si toca afrontarlo con este grupo, yo sé que vamos a salir muy bien parados. Hay buenas herramientas en todas las posiciones. Creo que estamos bien”, puntualizó.

Edwin ilusionado

“Me da la ilusión de poder pelear una oportunidad y con la ilusión de poder estar, esperar que el cuerpo se adapte después de este parón”, señaló el delantero Edwin Aguilar.

El delantero de 35 años se siente joven y con ganas de afrontar una nueva eliminatoria, además de aportarle su experiencia a los jóvenes en la concentración.