Aníbal Godoy: "En lo personal, no me siento favorito ante Barbados"

Por Somos La Sele



Con el conocimiento que le da haber vivido el ambiente de las eliminatorias de Concacaf y el Mundial Rusia 2018, Aníbal Godoy tiene algo claro; hay que jugar con respeto, pero no con exceso de confianza.

La Selección de Fútbol de Panamá iniciará su camino, por la clasificación al Mundial Catar 2022, ante Barbados, un equipo que, en opinión de Godoy, va en franco crecimiento.

"Hace un par de años estábamos como Barbados está ahora, en crecimiento", recordó. "En Panamá veíamos con respeto a otros rivales y les complicábamos. Barbados vendrá de esa misma manera".

Aún está fresco en su memoria, el recuerdo de aquella noche del 8 de septiembre de 2019 cuando Bermudas derrotó a Panamá, 0-2, en el estadio Rommel Fernández, en un partido de la Liga de Naciones de Concacaf. Ese hecho refuerza en el jugador del Nashville SC la convicción de que no debe haber exceso de confianza.

"En lo personal, no me siento favorito", manifestó. "Hay que tener mentalidad ganadora, pero no con la mentalidad de que el partido está ganado ahora. Eso nos pasó con Bermudas y no podemos repetir esa experiencia", recalcó.

Su recorrido con la selección panameña le da a Godoy la experiencia necesaria para tener un rol orientador y de apoyo dentro de un equipo caracterizado por su juventud.

"Tratamos de crear un buen ambiente, tratando de orientar. No todo es dentro de la cancha, hay que saber convivir fuera de ella", indicó. "No somos padres, somos amigos y trataremos de ayudar. No solo yo, también está Machado".

Godoy puntualizó que se siente bien físicamente y que tratará de aportar todo lo que pueda por el bien del equipo panameño.

El partido entre Panamá y Barbados se jugará el jueves 25 de marzo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, a las 7:00 p.m. y será transmitido por TVMAX.

: Una eliminatoria más. Un nuevo sueño, un nuevo retor para nosotros.

Sabemos lo que nos pasó ante Bermudas, no podemos volver a caer en eso.

Hace un par de años estábamos como Barbados está ahora, en crecimiento.

Panamá veíamos con respeto a otros rivales y les complicábamos. Barbados vendrá de esa misma manera.

Trato de verme en ese espejo. De como veía a Baloy, Tejada.

Tratamos de crear un buen ambiente, tratando de orientar. No todo es dentro de la cancha, hay que saber convivir dentro de ella.

No somos padres, somos amigos y trataremos de ayudar. No solo yo, también está Machado.

En lo personal, no me siento favorito. Hay que tener mentalidad ganadora, pero no con la mentalidad de que el partido está ganado ahora. Eso nos pasó con Bermudas y no podemos repetir esa experiencia.

Hay que jugarle a todos como se les juega a México y Estados Unidos.

En la cancha tenemos que dar lo mejor.

Me siento bien físicamente y mentalmente. Tenemos que tener ese amor propio, ese sentido de pertenencia. Vengo a tratar de aportar al grupo, me considero un trabajador.

Hemos trabajado diferenciado, trabajando recuperación. Por ahora no se ha hablado mucho, el profe nos ha dado la bienvenida.