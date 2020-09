Antonio Puertas: "El objetivo esta temporada es mejorar el número se asistencias y goles"

Granada deberá mantener el nivel en la Liga Española y en la UEFA Europa League, los dos retos más importantes del presente curso.

"El ascenso a primera división y lo vivido fue un sueño hecho realidad. Fuimos a capa partido a tope desde el minuto 1", señala del ascenso a la máxima categoría.

"En el partido ante el Bilbao para meternos en Europa salimos convencidos de que íbamos a ganar y así fue", señaló de la clasificación a la competición europea.

El jugador tuvo palabras de elogios para su entrenador Diego Martínez Penas: "A mí me lo ha dado todo. Al final el cogió el equipo y era mi peor momento. No tenía los minutos que le hacen falta al futbolista para coger ritmo y mostrar su futbol".

"Cuando llegó me dio toda la confianza, me dijo ahí tienes el campo los partidos para ponerte en forma y yo he respondido".

"Este año ya no somos recién ascendido, tenemos que hacer muchísimas más cosas para ganar porque los equipos ya nos conocen e ilusionado al máximo y con muchísimas ganas", dijo del presente curso.

"A nivel personal si pudiera mejorar los números en asistencias y goles, sería muy bueno para mí y también para el equipo", finalizó.