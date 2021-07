Boxeo Aplazado el tercer combate entre Fury y Wilder por brote de covid-19

En un breve mensaje en Twitter, el CMB avanzó que el combate previsto para el 24 de julio en Las Vegas (Nevada) se pospondrá pero no aclaró la nueva fecha del tercer capítulo de esta rivalidad.

"Fury vs Wilder III será pospuesto", dijo el CMB. "Deseamos al equipo de Tyson Fury y a él una pronta recuperación de covid".

El jueves, reportes periodísticos en Estados Unidos y Reino Unido habían adelantado que Fury y varios miembros de su equipo habían dado positivo por covid-19 en su base de entrenamiento en Las Vegas.

La cadena ESPN señaló que el 9 de octubre podría ser la nueva fecha del combate en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El contagio de coronavirus es el último giro de un año tortuoso para Fury.

