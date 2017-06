Arbeloa anuncia su retirada: "Ha llegado el momento de decir adiós"

"Ha llegado el momento de decir adiós. Tengo decidido colgar las botas y dejar el fútbol. Mucha gente me ha animado a que siga, que tengo físico para continuar jugando. Pero ha sido más un tema mental. Para mí el fútbol ha sido pelear día a día, competir y la opción de seguir jugando en China o en Estados Unidos no me ha llamado cuando me lo he planteado", explicó Arbeloa (34 años) al periódico.

"Para mí el fútbol ha sido competir día a día, ir a entrenarme a darlo todo e ir el día libre y querer montar un entrenamiento llamando a compañeros para juntarnos. Ha llegado el momento de decir basta porque lo que se me presenta no es lo que me ha gustado a mí del fútbol", apuntó.

Arbeloa apenas jugó en el último curso en el West Ham por lesión, lo que contribuyó a precipitar su retirada.

"A nivel profesional no ha sido un año fácil y eso repercute también a nivel personal, claro", afirmó.

Arbeloa cierra una carrera en la que vivió en primera persona la época dorada del fútbol español, formando parte de los equipos de la selección nacional que encadenaron títulos en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

En su etapa de clubes, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y tras un breve paso por el Deportivo de La Coruña en 2006, emigró a Inglaterra para vestir los colores del Liverpool (2006 a 2009).

Entonces regresó al Real Madrid, donde estuvo hasta 2016. En esos años jugó 238 partidos con el equipo blanco, con el que ganó dos Ligas de Campeones (2014, 2016), un Mundial de Clubes (2014), una Liga española (2012) y dos Copas del Rey (2011, 2014), entre otros éxitos.

"Corazón madridista y orgullosos de que hayas defendido nuestro escudo y nuestra camiseta", escribió el Real Madrid en Twitter para homenajear a su exjugador.

El Liverpool también aplaudió a Arbeloa en las redes sociales con un corto: "Una carrera maravillosa".