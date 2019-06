El DT dio a conocer la lista de 22 jugadores que comenzarán a trabajar el lunes próximo en el predio de Ezeiza (sur) de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El 5 de julio se conocerá la nómina final de 18 que defenderán los colores albicelestes en los Juegos Panamericanos de Lima, del 29 de julio al 10 de agosto, informó la AFA en un comunicado.

Entre los 22 juveniles citados, tres juegan fuera de Argentina: Leonel Mosevich (CD Nacioanl de Portugal), Santiago Colombatto (Cagliari, Italia) y Nicolás González (Stuttgart, Alemania).

Batista intentó convocar a Mascherano, el 'Jefecito', integrante de la selección mayor entre 2003 y 2018, pero su actual club, el Hebei Fortune de China, se negó.

Se quedaron afuera también Maximiliano Rodríguez (Newell's Old Boys), Lisandro López (Racing), Fabricio Coloccini (San Lorenzo) y Lucas Menossi (Tigre).

"No voy a llevar mayores porque tenemos muchos problemas y ellos no merecen estar esperando a que se resuelvan", señaló Batista en declaraciones a radio Rivadavia.

Agregó que "todos tenían mucho compromiso, hasta se ofrecieron para hablar con los juveniles antes de arrancar los Panamericanos y eso es muy valorable".

Tampoco figuran en la nómina jugadores de Boca Juniors, River Plate, Racing e Independiente, los mayores clubes de Argentina que se negaron a entregar a sus futbolistas.

"Si los clubes no me ceden los jugadores yo no puedo hacer nada, tendré que buscar otras opciones", dijo el DT.