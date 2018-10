"Después de los estudios realizados este sábado, se determinó que Juan Martín del Potro sufrió una fractura en la rótula de la pierna derecha en Shanghai", señaló el informe respecto de una lesión que se produjo durante el primer set cuando el argentino intentó buscar una pelota hacia adelante, resbaló y cayó con el peso de su cuerpo sobre su rodilla derecha.

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", expresó Del Potro.

Del Potro se lesionó en el décimo juego del partido de octavos en Shanghai frente al croata Borna Coric cuando estaban empatados en cinco juegos. Fue atendido y vendó su rodilla, pero decidió abandonar tras perder el primer set por 7-5.

El argentino venía de sufrir un estado gripal fuerte debido a un virus que le hizo perder el domingo pasado la final del Open de China en Pekín ante el georgiano Nikloz Basilashivili (N.34).

Frenazo a un regreso soñado

Por lo pronto, en el mismo comunicado se especificó que Del Potro "utiliza una férula en la zona mientras sigue el reposo indicado por los médicos. En los próximos días se evaluarán los plazos de retorno a la actividad deportiva".

Esta lesión supone un duro impacto anímico para Del Potro, que durante su carrera fue operado tres veces de la muñeca izquierda, la que emplea para pegar de revés, y en otra ocasión de la muñeca derecha.

Por estas dolencias, Del Potro estuvo varios meses fuera del circuito, y a partir de 2016 protagonizó un impensado regreso a los primeros planos, hasta ubicarse hace pocas semanas en el tercer escalón del ranking, la posición más alta de la clasificación.

"Esta podría ser una de las mejores temporadas de mi carrera", decía hace tan solo 15 días Del Potro, ganador del US Open 2009 y que en septiembre perdió la final en Flushing Meadows ante Novak Djokovic. "Es un año fantástico para mí", agregó.

De hecho, el tenista surgido en Tandil (provincia de Buenos Aires), de 30 años, se había clasificado recientemente para disputar dentro de un mes el Masters de Londres que reúne a los ocho mejores jugadores del año, pero la fractura en la rodilla podría dejarlo fuera de las pistas por lo que resta de esta temporada.