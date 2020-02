Una semana más en los microciclos, pero esta vez los jugadores tienen en mente que ya es la última para poder deslumbrar a Américo Gallego, para un posible llamado a la lista final para enfrentar a Nicaragua y Guatemala respectivamente. Lunes, de trabajo físico y táctico.

Se pudo observar a los tres nuevos jugadores llamados para esta semana, Gallego incluyó a los jugadores Alejandro Ferrera y Alejandro Yearwood, ambos del Árabe Unido, y Santiago Salinas, del Alianza FC. Al final de la jornada diurna de hoy, lunes, el asistente de campo dio declaraciones y seguido los jugadores Jair Catuy y Alejandro Ferrera.

Gustavo Raggio en declaraciones para TVN y TVMAX: '' Es el último llamado previo a la lista definitiva que tenemos que entregar una vez que finalice los microciclos, para poder preparar el partido de la mejor manera posible y encarar esta serie de encuentros amistosos, que nos sirva para mostrar el crecimiento de nuestro fútbol local''.

Preguntado, sobre sí serán llamados jugadores legionarios (jugadores que militan en el extranjero): '' No, vamos a jugar los dos encuentros con todo jugadores de liga local, sí de partido a partido puede haber algún cambio por algún problema que pueda surgir, por lesión o que ‘Tolo’ (Américo Gallego) decida ver otros jugadores que ya estuvieron entrenando con nosotros, pero tenemos la capacidad de realizar cambios, en la semana que separa partido a partido''.

Jair Catuy, sobre su rendimiento físico: '' Sí, llegue un poco tarde a la pretemporada pero me he incoporado de la mejor manera, me trajeron para eso, para aportar, bueno contento por eso y espero seguir aportando mi granito de arena al grupo''.

Sobre si ha hablado con Américo Gallego: '' No he hablado directo con el, creo que me llamó por el trabajo que el ve que vengo haciendo, así que vengo a trabajar, a ganarme un puesto''.

Una cara nueva esta semana en los entrenamientos, Alejandro Ferrera, habló también y sobre su llamado a los microciclos de la selección: '' Agradecido con la confianza, el profe (Américo Gallego) nos recibió tranquilo, de la mejor manera, con toda la confianza para trabajar bien y poder pelear un puesto para los partidos amistosos''.