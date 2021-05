Astro panameño Mariano Rivera está en Nicaragua

Por TVMAX



El astro panameño Mariano Rivera, primer miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, de forma unánime, se encuentra en la ciudad de León, en el hermano país de Nicaragua.

El colega Carlos Alfaro, reconocido cronista deportivo nicaragüense, confirmó a Harmodio Arrocha, la visita del mejor relevista en la historia de los Yanquis de Nueva York.

Al parecer, el astro panameño solicitó anonimato, o sea nada de periodistas, indicó el comunicador social nica al Portal Digital de Arrocha.

"Dicen que está en León, pero al parecer solicitó anonimato, o sea nada de periodistas. Imagínate que nadie lo ha entrevistado", comentó Alfaro.

"Yo he llamado a Leon por Mariano y no me han dado detalles", agregó.

Harmodio Arrocha pudo conocer que la razón de la visita del Salón de la Fama panameño a la tierra pinolera, tiene que ver con diferentes actividades en la comunidad de León, incluyendo charla con un grupo de niños de la Promise Christian Academy.

Luego de que se retirara de los montículos en 2013, Rivera muestra ante su público otra faceta que está muy alejada de los estadios.

En diferentes escenarios en Estados Unidos y en otros países ha estado predicando la palabra de Dios.

Vía: Harmodio Arrocha Jr.