JUEGOS OLÍMPICOS Atheyna Bylon en Desde las Gradas

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Una de las atletas que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio, es la boxeadora Atheyna Bylon, quien antes de partir a la justa olímpica, estuvo con nosotros en Desde las Gradas.

Atheyna Bylon ha trabajado fuerte, nunca detuvo sus entrenamientos a pesar de la pandemia, manteniendo vigente el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio que arrancan el 23 de julio.

"Mi expectativa es siempre ganar, todo atleta que llega a unos Juegos Olímpicos es el sueño de todo atleta, gracias a Dios lo pude lograr por segunda vez, a darlo todo a ganar pelea por pelea y a subirme al podio".

Para Atheyna Bylon, este compromiso no ha sido fácil, laborando en la Policía Nacional, cumpliendo con sus estudios y la familia.

"Los sacrificios, me he metido en la Universidad, tengo que estar pensando en la tarea, tengo parcial, tengo que dar clases, pero creo que al final del día, todo sacrificio tiene su recompensa, me gustan los retos, me gusta sacrificarme, creo que eso es lo que te va a dar el triunfo, cuando llegues al podio".

En estos momentos Atheyna Bylon se encuentra en Italia, junto a sus entrenadores Gustavo Caicedo y Jesús Martínez, preparándose con todo para dejar en alto el nombre de Panamá, con el objetivo de traer a Panamá la tercera medalla olímpica.

(Con información de David Peña)