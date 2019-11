Bale dice que disfruta más jugando con Gales que con el Real Madrid

Bale no ha jugado con el Real Madrid desde que anotase el tanto de Gales en el empate contra Croacia el 12 de octubre debido a una lesión que le ha impedido entrenarse con sus compañeros 'merengues'.

Eso no ha sido impedimento para que el galés fuera de nuevo convocado por su país para los partidos clasificatorios para la Eurocopa-2020 contra Azerbaiyán el sábado en Bakú y frente a Hungría el próximo martes.

Bale aparentemente se entrenó con normalidad con su selección, lo que llevó al diario madrileño Marca a titular en su portada a comienzos de esta semana: "Milagro en Gales".

"Definitivamente, disfruto más jugando con Gales", admitió este viernes en una conferencia de prensa en Bakú.

"Con los veteranos de este equipo llevo jugando desde la (selección) sub-17. Es como jugar con tus amigos en el parque los domingos. Es normal", defendió.

"En Gales, hablo el mismo idioma y me siento más cómodo. Pero eso no cambia lo que hago en la cancha, donde siempre doy el 100% y por eso lucho", insistió.

Exjugadores del Real Madrid y la prensa española acusa a menudo al galés de dedicar más tiempo a jugar al golf que a entrenarse con su equipo.

"Para ser honestos, lo encuentro ridículo, especialmente algunas fotografías y cosas que me envían mis amigos", declaró el delantero.

Gales necesita ganar los dos partidos que le restan para mantener mínimas opciones de clasificación para la Eurocopa.

Bale dijo no estar seguro de poder jugar los dos partidos, pero sí dio por hecho que reaparecerá: "He hecho todo lo que he podido para recuperarme lo más rápido posible".

"Si hubiese tenido partido con el Real Madrid, estaría en forma y entrenando para jugar. Quizá ellos no lo vean así, pero es sólo una coincidencia que tenga partido con la selección esta semana", concluyó.