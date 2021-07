El Barcelona traspasa al dominicano Junior Firpo al Leeds

"El FC Barcelona y el Leeds United han llegado a un acuerdo para el traspaso de Junior Firpo por 15 millones de euros (17,7 millones de dólares)", afirmó el Barça en un comunicado.

El equipo azulgrana se reserva "un 20% de una futura venta del jugador".

El lateral izquierdo hispano-dominicano había llegado al Barcelona en 2019 procedente del Betis por 18 millones de euros (21,3 millones de dólares) y 12 millones (14 millones de dólares) en variables.

