Bárcenas se siente saludable y listo para aportar a la Selección de Panamá

Por Somos La Sele



Entusiasmado por esta nueva etapa con la Selección de Fútbol de Panamá, así se encuentra Édgar Yoel Bárcenas que espera el debut del equipo nacional en las eliminatorias de Concacaf al Mundial Catar 2022 ante Barbados.

"Estoy bien y pensando que se pueda sacar un resultado positivo", expresó el jugador del Girona en la Segunda División de España. "Tenemos buenos jugadores de la Selección. Si podemos afrontar bien en este partido de eliminatoria nos irá bien", agregó.

Bárcenas manifestó que a él y a sus compañeros de selección les hubiese gustado jugar en el estadio Rommel Fernández en Panamá. Sin embargo acepta la condición de realizar el partido en República Dominicana.

"Queríamos jugar en el Rommel, pero se aceptó jugar acá y venimos a jugar de la mejor manera", expresó.

Actualmente, el coliseo de Juan Díaz se encuentra en remodelación.

Por otra parte, Bárcenas manifestó que se encuentra en buen estado físico y deseoso de aportar su granito de arena a la 'Sele'.

"Físicamente es el mejor momento de la temporada. No sé si me pueda afectar el cambio de horario, no me ha pasado no creo que me pase ahora", señaló.

También Bárcenas destacó que está familiarizado con la forma de trabajar del técnico hispano-danés Thomas Christiansen ya que es muy similar al método utilizado en el Girona.

"Vi por primera vez al 'profe' en noviembre", recordó. "Recién había llegado al equipo y me dijo que jugara, me mantuviera bien", añadió.