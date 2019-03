Bencic, de 22 años y vigesimotercera cabeza de serie, luchó durante dos horas y 16 minutos para superar a la tenista checa por 6-3, 4-6, 6-3.

La suiza chocará ahora contra la ganadora del duelo entre la estadounidense Venus Williams y la alemana Angelique Kerber (N.8), que se enfrentarán en el primer turno de la tarde.

Bencic disputará así la primera semifinal de su carrera de un torneo Premier tras haber levantado hace un par semanas el título en Dubái.

La europea acumula en este tiempo seis triunfos seguidos contra jugadoras del top-10, incluyendo su triunfo ante la número uno de la WTA, la japonesa Naomi Osaka, el martes en octavos.

"Ahora tengo verdaderamente mucha confianza en mí misma pero sigo avanzando paso a paso, aunque en los últimos días haya dado muchos pasos a la vez", explicó en conferencia de prensa.

Bencic regresará tras el campeonato al top-20 y podría sumar un cuarto trofeo en su palmarés.

"No me pongo presión, simplemente intento jugar como sé, sin hacerme demasiadas preguntas. Cuanto menos pienso sobre la pista, mejor voy. Cuando una tiene confianza puede fiarse de su instinto y es porque me fío de mi instinto que estoy jugando tan bien", reflexionó quien entrenara de los 6 a los 18 años con la madre de la legendaria Martina Hingis.