Los medios ingleses y franceses recogieron este verano el fuerte interés del Manchester United y París Saint Germain por el jugador del Beyern de Múnich, Jerome Boateng. En una reciente entrevista para el diario alemán ‘Bild’, el defensa alemán ha admitido haber sido contactado por parte de ambos clubs y reveló que “llamé a Mourinho personalmente”.

“Yo simplemente no quería irme del Bayern, aunque a la vez me ilusionar por probar un nuevo desafía. Me siento muy bien en el Bayern. Es uno de los equipos más grandes del mundo”, arrancó el defensa. “Llamé personalmente a José Mourinho, le dije que su interés fue un honor para mí y le agradecí su gran insistencia”.