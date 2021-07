Boca obligado a jugar con juveniles el clásico ante San Lorenzo

Por AFP



Boca Juniors tendrá que echar mano de nuevo a juveniles para jugar este martes el clásico con San Lorenzo al rechazarle la Liga argentina un pedido de postergar el partido para después del aislamiento anticovid-19 de los profesionales.

"Los días y horarios serán inapelables por los clubes", expresó la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en una nota de respuesta al reclamo del club xeneize, cuyo plantel estará en cuarentena hasta la tarde del miércoles por orden del gobierno a raíz de los incidentes tras ser eliminado el equipo de la Copa Libertadores en el partido ante Mineiro de Brasil.

La entidad de La Ribera había enviado su reclamo a la LPF para "afrontar el encuentro por la tercera fecha (con San Lorenzo) en igualdad de condiciones deportivas y así evitar exponer a nuestros juveniles a tres compromisos deportivos en un lapso menor a cinco días, lo cual atenta contra su condición psicofísica".

Los boquenses tuvieron que presentar un equipo de juveniles el sábado ante Banfield, con digno empate sin goles por la segunda fecha, luego de haber jugado la mayoría de ellos el viernes un partido de divisiones inferiores.

Los juveniles están afectados por "desgarros, calambres y dolencias musculares", dijo el club auriazul en su pedido de postergar el clásico por uno o dos días, pretensión que fue rechazada.

- Dolores de cabeza -

Los dolores de cabeza para Boca comenzaron con la eliminación ante Atlético Mineiro en desempate a penales en octavos de final de la Copa Libertadores.

Los xeneizes protestaron un gol que se les anuló mediante el VAR y luego protagonizaron un escándalo en pasillos y vestuarios al terminar el partido en el Mineirao de Belo Horizonte.

Jugadores y dirigentes de Boca se trenzaron en batalla campal con policías y fuerzas de seguridad. Estuvieron demorados y regresaron varias horas después de lo previsto a Buenos Aires.

El gobierno dispuso aislar a los 24 jugadores y el cuerpo técnico por considerar que se rompió la burbuja de protección sanitaria.

- Sospechas de partidismo -

Para colmo de males, la negociación con la LPF se tiñó de sospechas partidistas porque el vicepresidente e ídolo boquense, Juan Román Riquelme, inquirió ante la prensa: "¿Hincha de quién es el presidente de la Liga?

El dardo apuntó contra Marcelo Tinelli, titular de la LPF, expresidente del Ciclón sanlorencista y animador de TV. Tinelli respondió con dureza: "¡Qué pensamiento pequeño Román! Jamás antepondría mis sentimientos personales".

El confinamiento termina el miércoles a las 18H00 locales (21H00 GMT) y Boca pedía reprogramar el choque con los azulgranas para más tarde o para el jueves.

Riquelme remarcó: "Todo es raro. El presidente de la LPF el jueves a la noche me mandó un mensaje diciendo que el sábado los titulares, si daban negativo al test PCR, podrían jugar el partido. Y después me llamaron y me dijeron que no podían".

- Panorama oscuro -

En dos fechas, Boca ha conseguido dos empates que lo dejaron retrasado en la tabla. El panorama podría oscurecerse si pierde con San Lorenzo, que viene de ganarle el sábado por un ajustado 1-0 al modesto Central Córdoba.

La tercera fecha del Torneo 2021 del fútbol argentino empezará el martes con los duelos de Huracán-Colón, Aldosivi-Racing y, hasta ahora, Boca-San Lorenzo, mientras que el miércoles chocarán Unión-Banfield, Godoy Cruz-Atlético Tucumán, Sarmiento-Platense, Vélez-Defensa y Justicia, Independiente-Patronato y Lanús-River.

El cierre será el jueves con los encuentros de Central Córdoba-Talleres, Arsenal-Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima-Rosario Central y Newell’s Old Boys-Estudiantes.