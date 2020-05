"Yo llegué a Ecuador con muchos problemas. Se quedaron sin Mundial, y no tenían una selección. Entonces llegamos a un acuerdo para ir a la Copa América de Brasil para formar un equipo", dijo el entrenador, en diálogo con con Blog Deportivo de Colombia.

"Nos tocó con esas derrotas (ante Uruguay y Chile). El equipo jugó ratos malos y lógicamente en el fútbol se ven más rápidos los ratos malos que los buenos; que sólo los ve el técnico", acotó.

Esos malos resultados, sumados a una serie de actos de indisciplinas producidos durante su mandato, apuraron su marcha de la selección, para la que también encontró justificación.

"Entonces al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no le gustó mucho y no estuvimos de acuerdo en unos puntos, y tomamos la solución. Le dije que tranquilo, no hay ningún problema, yo me voy y cuadremos esta situación", acotó.

La salida del Bolillo Gómez le significó a la FEF una millonaria deuda que hasta la actualidad la continúa cancelando en cuota, ahondando así la crisis que vive la institución.

Fuente: El Comercio (Ecuador)