Boricua-cubano 'Kike' Hernández ficha con Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas

El versátil jugador, un pilar de los campeones Dodgers de Los Ángeles en los últimos años, en sus siete campañas en las Mayores ha promediado .240 con 71 jonrones y 227 impulsadas.

El boricua jugó 48 partidos la campaña anterior, abreviada de 162 a 60 encuentros por la pandemia del coronavirus.

The #RedSox today signed INF/OF Kiké Hernández to a two-year contract through the 2022 season. pic.twitter.com/UsdST2L2c6