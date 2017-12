Boston imparable en el Este de la NBA, Barea ayuda a Carlisle a hacer historia

Irving anotó cinco de sus 19 puntos en los últimos segundos del partido, y el dominicano Horford aportó 14 puntos y 11 asistencias para que los Celtics superaran a los fogosos Phoenix Suns con pizarra de 116-111.

La estrella de los Suns, Devin Booker, anotó 38 puntos, pero no fue suficiente para evitar que Boston impusiera su casta para seguir liderando el Este de la NBA con marca de 20-4, la mejor de toda la liga.

Jaylen Brown y Marcus agregaron 17 puntos cada uno y Jayson Tatum otros 15 tantos para Boston.

Phoenix se acercó a dos puntos después que una hundida de Tyson Chandler pusiera el marcador 105-103. Pero un triple de Irving en el siguiente ataque puso a Boston 108-103 por delante, con poco menos de dos minutos por jugarse.

Poco después, Irving produjo otro momento de magia con una bandeja para darle a Boston una ventaja de 112-106 antes de que los Celtics cerraran la victoria.

- Carlisle histórico -En Dallas, el boricua J.J. Barea totalizó 21 puntos y 10 asistencias para que los Dallas Mavericks vencieran 108-82 a Los Ángeles Clippers, lo que significó al entrenador Rick Carlisle el triunfo 700 de su carrera.

Carlisle se convirtió en el 18º entrenador en la historia de la NBA con 700 triunfos y el tercero en activo, detrás de Greg Popovich (1.164) de los San Antonio Spurs, y Doc Rivers (812), de los Clippers.

"Realmente no estaba contando, para decirte la verdad", dijo Carlisle. "Simplemente significa que he sido muy afortunado. He tenido tres grandes equipos y muchos grandes jugadores" para alcanzar esa marca.

Carlisle se vio más contento por el triunfo de su equipo que por su éxito personal, tomando en cuenta que los Mavs lograron apenas su sexta victoria de la temporada contra 17 derrotas.

Los Mavericks conectaron el 45,7% de sus tiros de tres puntos y superaron a Los Angeles 54-38 en los rebotes.

J.J. Barea anotó 15 de sus 21 puntos y repartió siete de sus 10 asistencias en el segundo cuarto, después que Dallas lograra una ventaja de 59-38 en el medio tiempo.

El veterano alemán de los Mavericks, Dirk Nowitzki, tuvo un perfecto cinco de cinco desde el rango de tres puntos y agregó un tiro libre para 16 puntos en el partido.

Los Clippers jugaron sin sus jugadores titulares Blake Griffin, Patrick Beverley, Danilo Gallinari y Milos Teodosic, todos ellos lesionados.

En Cleveland, LeBron James totalizó 34 puntos y 12 asistencias y Kevin Love 20 cartones y 11 rebotes para que los Cavaliers vencieran 116-111 a los Memphis Grizzlies.

El español Marc Gasol dio la pelea por los Grizzlies al encestar 27 puntos, pero su esfuerzo no pudo impedir que su equipo sufriera su décima derrota consecutiva.

En otros resultados, Atlanta superó a Brooklyn 114-102 con 24 puntos de Dennis Schroder y Filadelfia 108-103 a Detroit.