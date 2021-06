Botana quiere estar entre los ocho mejores del Mundial de Futsal Lituania 2021

Panamá quedó en el Grupo D junto a las selecciones de República Checa, Vietnam y Brasil.

Debuta en la cita mundialista el próximo 13 de septiembre ante el combinado checo.

"Es un grupo sumamente difícil, no estamos entre los favoritos, tenemos claro las dificultades y nos vamos a preparar a conciencia para obtener los resultados que nos lleven a la siguiente fase", dijo el preparador.

"Brasil por historia es el favorito siempre a nivel mundial y lo respetamos. Intentaremos buscar la mejor forma de plantearles el partido y ofrecerles dificultades para que no se sientan cómodos", señaló sobre el duelo del 19 de septiembre ante la "canarinha".

Botana mantiene los mismas metas.

¡REACCIONES DEL SORTEO!DT @JBotana5: "Sabíamos que entre las 2️⃣4️⃣ mejores selecciones del 🌎, no iba a ver un camino fácil".Partidos de #PanamáFutsal en el #FutsalWC 🏆:13 septiembre vs Rep Checa 🇨🇿16 septiembre vs Vietnam 🇻🇳19 septiembre vs Brasil 🇧🇷#TodosSomosPanamápic.twitter.com/9N81YHrk6Y