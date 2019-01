Brady-Mahomes y Brees-Goff: pasado contra futuro rumbo al Super Bowl

Con 41 años, Brady saltará al campo junto a los Patriots de Nueva Inglaterra para enfrentarse en la Conferencia Americana (AFC) a los Chiefs de Kansas City y la revelación de la campaña, Mahomes, de 23, quien ha revolucionado la competición con su talento, juego eléctrico y poderoso brazo.

Mientras, Brees, de 40, intentará liderar a los New Orleans Saints frente a los Rams de Jared Goff, de 24, en busca del titulo de la Conferencia Nacional (NFC).

Ambos encuentros pueden marcar un antes y un después en la historia de la liga, el momento en el que dos de los mariscales de campo más importantes de todos los tiempos pasen la antorcha a sus sucesores... O todo lo contrario.

Brady y los Patriots ya han demostrado sobradamente que están capacitados para ganar a cualquiera... y ya derrotaron en temporada regular 43-40 a los Chiefs a principios de octubre.

Algo similar ocurrió con Brees y los Saints, que vencieron 45-35 a los Rams de Los Ángeles en noviembre en otro de los mejores choques de la campaña.

Desde entonces, la fortuna de los cuatro ha fluctuado. Los Patriots rara vez han llegado a su máximo potencial pero destrozaron a Los Angeles Chargers la semana pasada 41-28, sugiriendo que, como en ellos es habitual, han recuperado su mejor nivel cuando más importa en busca de una tercera participación consecutiva en el Super Bowl.

Mientras, los Chiefs acabaron el sábado con una maldición de 25 años sin ganar en playoffs al batir 31-13 a los Indianapolis Colts.

"Frío, lluvia y sangre"

El gélido frío será protagonista en Kansas City el domingo, con temperaturas por debajo de los 0ºC cuando ambos equipos salten al campo a partir de las 23H40 GMT.

Eso podría jugar a favor de Brady, que solo ha perdido cuatro partidos de 28 con temperaturas de esa índole.

"Si no estás motivado esta semana, tienes un gran problema. Esta es la semana en la que no debes ponerte ninguna presión extra", dijo el cinco veces ganador del Super Bowl.

"Te apuntas a cualquier oportunidad de poder jugar por el título de la AFC, así que no me importa el dónde, el cuándo, el clima, el frío, la lluvia, la sangre... Nada de eso importa", agregó.

Por su parte, Mahomes, que se convirtió este año en el tercer QB de la historia tras Brady y Peyton Manning en lanzar para 50 touchdowns en una temporada, intentará evitar errores que le puedan costar la victoria a los Chiefs, como así ocurrió frente a New England en octubre.

"No nos sentimos bien (entonces). Sobre todo yo, y siento que no jugamos a nuestro mejor nivel, en especial al principio del juego. Hemos aprendido que no podemos cometer esos errores", apuntó uno de los máximos favoritos a hacerse con el premio al MVP (Jugador Más Valioso).

Brees contra Goff y la carrera

Mientras, Saints y Rams se enfrentarán a cubierto, lo que podría ayudar al juego aéreo de Goff después de que ante los Dallas Cowboys en la ronda pasada las carreras de Todd Gurley y C.J. Anderson, con más de 100 yardas terrestres cada una, resultaran decisivas.

Goff, de 24 años, luce cuando la carrera le otorga el tiempo y los espacios necesarios para encontrar a sus receptores desmarcados.

Pero, enfrente, el veterano Brees llegará al juego luego de haberse convertido esta campaña en el jugador con más yardas de pase de la historia, contabilizando hasta ahora 74,437.

"Son realmente un gran equipo", dijo Brees sobre sus oponentes en noviembre.

"Lo sabía cuando nos enfrentamos a ellos a mitad de temporada. Tenía la sensación de que volveríamos a vernos. y aquí estamos", sentenció.