Braithwaite, un fichaje que no ha caído del todo bien en el club 'blaugrana' debido a la gran inversión que se hace solo por cubrir la baja de Dembelé, faltando tan poco para que finalice la temporada

Martin Braithwaite, reciente fichaje del equipo de la cuidad condal, proveniente del Leganés. Tuvo un curioso error en su presentación, un control después de una finta no le salió como el hubiera esperado. El internacional danés ha sido portada no solo por su sorprendente fichaje por el Barcelona, si no por su error en su presentación.

Delantero rápido, internacional por su selección, que destaca por su variedad en el frente de ataque. Llega al equipo dirigido por Quique Setién debido a la lesión de Ousmane Dembelé. La afición del equipo 'azulgrana' no ha tomado muy bien su fichaje, debido al alto coste que tiene solo por la cantidad de partidos que jugará.