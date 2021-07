Tokio 2020 La Brasil de Marta vuelve a fallar en su intento de obtener una medalla olímpica

Brasil quedó eliminada este viernes en los cuartos de final del torneo femenino de fútbol de Tokio-2020 al caer en los penales ante Canadá, mientras Estados Unidos avanzó a semis al imponerse a Holanda también en la tanda decisiva.

Las brasileñas cayeron 4-3 en los penales contra Canadá tras empatar 0-0 en los 90 minutos del tiempo reglamentario, añadiendo una nueva frustración para la afición auriverde, acostumbrada a los títulos con los varones, cinco veces campeones mundiales y actuales defensores del oro olímpico.

"Espero que la gente tenga conciencia y no señale con el dedo a nadie. Aquí no hay culpa, ni de lo que faltaba ni de lo que no se hacía. Hicimos lo que estaba a nuestro alcance. No faltaba nada excepto que entrara la pelota", afirmó la capitana Marta.

Brasil dice adiós un escalón antes de la semifinales que habían alcanzado en Rio-2016, donde, no obstante, no pudieron siquiera colgarse el bronce.

Las canadienses se medirán por una plaza en la final a Estados Unidos, que acabó imponiéndose este viernes 4-2 en la tanda de penales a Holanda, tras finalizar el encuentro con empate 2-2.

Holanda se adelantó primero por medio de la goleadora Vivianne Miedema (minuto 18), pero Estados Unidos le dio la vuelta con tantos de Samantha Mewis (28) y Lynn Williams (32).

En la tanda de penales, la portera estadounidense Alyssa Naeher sería la protagonista con dos atajadas a Vivianne Miedema y Aniek Nouwen, para llevar a Estados Unidos a semifinales.

La otra semifinal se decidirá entre Australia, que este viernes se impuso 4-3 a Gran Bretaña en la prórroga, y Suecia, que venció 3-1 a Japón, en el único partido de cuartos que finalizó en los 90 minutos reglamentarios.

