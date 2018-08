'Canelo' calienta pelea ante Golovkin al llamar "pendejo" a su entrenador

Sánchez acusó a Álvarez de "correr" durante el primer combate entre ambos, que terminó en un controvertido empate, y 'Canelo' respondió en su blog llamando "pendejo" al técnico de su oponente.

"Los comentarios de (Abel) Sánchez no me molestan porque él piensa que es un gran entrenador, pero en realidad no sabe lo que es el boxeo. No sabe lo que es tener técnica. No sabe lo que es boxear ni moverse. No sabe lo que es adaptarse a las circunstancias de una pelea en vez de simplemente salir ahí y lanzar golpes (...) Es un pendejo", señaló el mexicano.

Los dos boxeadores debían pelear en Las Vegas en mayo pero el combate fue cancelado después de que Álvarez diera positivo por clembuterol en un control antidopaje en febrero y fuera posteriomente suspendido por seis meses.

"No ha habido insultos de mi parte. La realidad es que (Canelo) dio positivo y que salió corriendo (durante el combate). Los insultos no han venido de nuestra parte, ellos son los que han bajado a ese nivel", respondió por su parte Sánchez este miércoles en una conferencia telefónica con la prensa.

"Siempre hemos tenido respeto. Estamos tranquilos, trabajando. A veces Abel (Sánchez) ha calentado la pelea diciendo que 'Canelo' salió corriendo y en boxeo, en un ring, no se puede correr", apuntó el equipo del mexicano, compuesto por sus entrenadores José 'Chepo' Reynoso y su hijo Eddy.

"Trampas"

Golovkin, tras el positivo de su contrincante, lo había acusado en marzo de "hacer trampas" y de "estar usando drogas" en su campamento de Big Bear, al este de Los Ángeles, donde se preparaba para su segunda pelea.

"'Canelo' está haciendo trampas. Están usando esas drogas y todos pretenden como que no está pasando. ¿Y seguís preguntando sobre la carne? No tiene nada que ver con la carne", aseguró el kazajo, de 35 años.

"Mira esas fotos que subieron de él tomando pastillas. Que explique qué pastillas son. Era obvio cuando sus músculos eran tan visibles, con marcas de inyecciones", apuntó sobre unas imágenes en las que se ve a un miembro de su equipo dándole una pastilla tras el pesaje previo a su pelea, en septiembre.

Golovkin es actualmente el campeón de los medianos por la AMB, CMB y FIB y, tras noquear en mayo al estadounidense Vanes Martyrosian, igualó las 20 defensas de sus títulos de la leyenda Bernard Hopkins.

El kazajo presenta un récord inmaculado de 38 victorias, 34 de ellas por KO, un único empate y ninguna derrota.