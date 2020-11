'Canelo' regresará contra Callum Smith en diciembre

Álvarez, reconocido como el poseedor del cinturón "súper" de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), no ha peleado desde que se anotó un nocaut en el 11º asalto sobre el ruso Sergey Kovalev en un duelo de peso semipesado en noviembre del año pasado.

El regreso al ring de la estrella mexicana, de 30 años, se ha retrasado en medio de una disputa con el promotor Oscar de la Hoya y el servicio de transmisión DAZN.

Álvarez, quien firmó un contrato de cinco años y 350 millones de dólares con DAZN en 2018, anunció a principios de este mes que era agente libre después de romper sus vínculos con la plataforma televisiva y Golden Boy Promotions de De La Hoya.

🇲🇽 Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith.🇺🇸 I'll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack#CaneloSmithpic.twitter.com/HDJqK44JOF