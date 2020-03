Carli Lloyd presume su automóvil nuevo y la critican en redes sociales

A primera vista se trataba de un mensaje como el que muchas personas que poseen algo nuevo suben a sus redes sociales. Fue un tuit simple, agradeciendo a la armadora de autos y compartiendo su orgullo de ser “parte de la Familia VW”.

Cabe mencionar que la Federación de Fútbol de Estados Unidos, conocida como US Soccer y la marca alemana Volkswagen, anunciaron una asociación de tres años en enero de 2019 antes que la selección femenil estadounidense ganara la Copa Mundial celebrada en Francia.

Thank you @VW for my new ride!! Loving the new 2020 Atlas Cross Sport. Proud to be part of the #VWFamily pic.twitter.com/0TaZzkZaEv

Si bien la publicación atrajo muchos ‘likes’, también provocó fuertes críticas hacia la popular estrella del fútbol. Algunos usuarios calificaron “de mal gusto” y “sin sentido” debido a la pandemia de coronavirus COVID-19 que ha eclipsado el sistema médico en las principales ciudades del país y mantiene al mundo en vilo.

Tres horas después de la publicación inicial, Lloyd volvió a Twitter para decir que no se disculpará por publicar su entusiasmo por su auto nuevo.

I’m not apologizing for my previous tweet. For some there is always a reason to be negative.Always a reason to voice an opinion. The world is going through a sad unprecedented pandemic. It saddens me.

Lloyd añadió en otro mensaje, que aunque está triste por lo que está sucediendo en el mundo, también encuentra razones para estar agradecida. Practicar la gratitud es bueno para el amor propio, para cuidarse así mismos, reduce el estrés, permite que uno duerma mejor y en general se mantiene saludable durante momentos de estrés como el que se vive.

It is sad that I have to explain myself but I am choosing to be thankful. Thankful for my health. For time with my husband. I am choosing to put a smile on my face despite what is going on. It has given me a new appreciation for life.