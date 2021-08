Carlos Ruiz Carlos 'Calicho' Ruiz entra al Salón de la Fama de Baseballtown

Con un jersey del elenco de Reading puesto, Ruiz apareció en el terreno de juego del FirstEnergy Stadium. Los fanáticos lo recibieron efusivamente, con aplausos, mientras él los saludaba a la distancia.

"Estoy agradecido por estar aquí. Estamos muy felices y mi familia y yo nos sentimos honrados", expresó el expelotero chiricano tras la distinción. "Gracias por el apoyo. Dios les bendiga... son los mejores fanáticos.

El homenaje a Ruiz se dio después del encuentro de los Fightin Phils disputaron ante los Akron RubberDucks, un elenco filial de los Indios de Cleveland.

Here’s Carlos Ruiz speaking after he was officially inducted into Reading’s Baseballtown Hall of Fame. pic.twitter.com/CmPgcJBGJ4