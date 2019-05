"Soy una mujer y una atleta de talla mundial. La IAAF (Federación Internacional de Atletismo) no me drogará o me impedirá ser quien soy", escribió Semenya en el recurso presentado ante la Corte Suprema Federal de Suiza, apenas 24 horas antes de la reunión atlética de Estocolmo, la primera prueba que se celebrará tras la entrada en vigor del nuevo reglamento.