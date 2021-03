Catuy: "Le debo todo a mi padre"

Por TVMAX



Su pierna izquierda no para de marcar goles en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Con 8 goles en 5 partidos, no hay duda de que Jair Catuy está viviendo su mejor momento como futbolista profesional.

Ahora el delantero del Universitario espera trasladar esa buena racha a la selección nacional cuando este jueves 25 ante Barbados, y el domingo 28 frente a Dominica, se jueguen los dos primeros partidos del largo camino al Mundial de Catar 2022.

Catuy es uno de seis jugadores pertenecientes a la LPF que fueron escogidos por el técnico Thomas Christiansen para afrontar los encuentros de eliminatorias en República Dominicana.

El delantero ya se encuentra instalado en el hotel de concentración del onceno nacional en Santo Domingo, República Dominicana luego de viajar en la mañana de este domingo desde Panamá.

FEPAFUT conversó con el oriundo del sector de Campana en Panamá Oeste, minutos antes de arrancar los primeros trabajos de recuperación en el gimnasio del hotel de concentración del onceno nacional.

Te toca estar con la selección nacional en el inicio de un camino mundialista, ¿te lo esperabas?

Quiero darle gracias a Dios por esta linda oportunidad. Me siento muy bien, creo que he llegado de la mejor manera para afrontar este reto. Es algo lindo e importante, poder representar a mi país en estas eliminatorias. Y no es que me lo esperaba, pero estaba haciendo las cosas bien y creo que es meritorio que tuviera hoy aquí.

Un arranque demoledor en la LPF con 8 goles en 5 partido, ¿a qué se debe este gran arranque con Universitario?

Cuando estuvimos en la burbuja el profe me dejo un mensaje claro del potencial que tenía y soy una persona que se absorber muy bien esos mensajes, se me quedaron guardados, trabajé fuerte. Y siempre he tenido ese sueño de vestir la camiseta de Panamá y las cosas se están dando de la mejor manera.

¿Llegas para los partidos de Barbados y Dominica en tu mejor momento?

La verdad sí. Me siento de la mejor forma para poder aportar, igual que cada uno de mis compañeros que están aquí, que sé que vienen a darlo todo por el país y así poder darles una alegría más que es llegar al Mundial.

Háblanos un poco de todos los sacrificios que tuviste que hacer en tus inicios en el sector de Campana, el apoyo de tu padre.

Le debo todo a mi padre. Él fue quien, desde pequeño, me inculcó de que no iba a ser fácil el camino, de que si quería lograr estar aquí tenía que luchar, que me iba a tocar sufrir, que iba a pasar momentos difíciles. No fue fácil viajar desde Campana a Panamá para entrenar, pararme a las 3:00 a.m., viajar en bus, y esas cosas. Pero siempre tuve el apoyo de mi padre y mi madre. Y en esta situación del Covid-19, casi pierdo a mi padre y gracias a Dios, a quien muchas veces le pedí que permitiera que mi padre tuviera con vida, para poder regalarle eso de que me viera con la selección. Y eso me ha motivado mucho para cumplir mis sueños y voy a lograrlos.

Y ahora con el sueño cumplido de vestir la camiseta de la selección, ¿Qué le dirías a tu padre en este momento?

Que lo amo, le doy muchas gracias por ser ese héroe que siempre ha sido. Sé que paso por muchos momentos difíciles, lucho por su vida, y ahora estoy yo para luchar por ese sueño que siempre tuvo de verme aquí en la selección y voy a dar lo mejor de mí.

Hoy en día se te compara con Chepe Ardines, aquel máximo goleador de la historia del fútbol panameño, por tu buen arranque en la LPF, ¿Cuáles son tus próximos objetivos, salir al extranjero?

Me agrado eso, me sentí muy orgulloso de que me mencionaron con una persona tan grande como el Chepe Ardines, gran goleador, y eso es bueno, porque son retos que uno se pone. Y no pierdo la ilusión de salir al extranjero y de demostrar mi talento y siempre representar a Panamá.

Tu mensaje final para los aficionados panameños que están ilusionados con tus goles cuando se vienen los partidos de eliminatorias.

Estamos aquí con la ilusión igual que ellos de hacer las cosas bien y vamos a dar lo mejor de nosotros para llevar a Panamá a otro Mundial.

DATOS DE CATUY

7 - El oriundo de Panamá Oeste es uno de 7 jugadores que espera disputar su primer partido oficial con la camiseta de Panamá.

8 – Catuy se convirtió en el primer jugador en marcar 8 goles en las primeras cinco jornadas de liga, desde que se crearon los torneos cortos del fútbol nacional en 2001.

1 – El delantero del Universitario viene de jugar su primer encuentro con la camiseta de Panamá el pasado.

29 de enero ante Serbia en un partido amistoso disputado en el estadio Rommel Fernández.

29 – 29 años es la edad de Catuy.

Fuente: FEPAFUT