Cerveceros completan movimiento que lleva a Espino a Triple A

Después de un partido difícil, ayer ante los Marlins de Miami, los Cerveceros decidieron devolver a Espino a su sucursal de Triple A Colorado Springs Sky Sox. Hoy anunciaron que seleccionaron el contrato del derecho Michael Blazek, que estuvo con los Sky Sox, por lo que se incorpora a la nómina del elenco principal.

The #Brewers have selected the contract of RHP Michael Blazek from Triple-A @skysox.