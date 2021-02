Chelsea ve frenada su buena racha ante un voluntarioso Southampton

Los 'Blues', que sumaban cuatro victorias consecutivas en la Premier, podrían haberse puesto a un punto del Leicester (3º) en caso de victoria, pero con 43 puntos, se ven ahora amenazados por el West Ham (5º con 42 puntos), que recibirá al Tottenham el domingo y por el Liverpool (6º con 40 puntos), que se mide con el Everton este sábado.

