Por Carlos Figueroa Jaramillo



Ricardo Clarke es uno de los jugadores mayores de 23 años que forman parte del microciclo de la Selección de Panamá a cargo del español David Dóniga, el último en sumarse al cuerpo técnico de Thomas Christiansen.

"El entrenamiento ha sido bastante positivo. Hay jóvenes, hay jugadores que tienen experiencia", señaló Clarke, una vez finalizada la práctica del equipo en el "Cascarita" Tapia.

"Quiere mucho dinamismo, mucha movilidad, mucha tenencia de pelota. Buscamos ser ese recambio positivo para poder entrar en el listado final", agregó.

Clarke señaló que el torneo pasado y este ha podido jugar bastante partidos.

"Es una posición que me gusta demasiado, que es extremo por banda. Me siento bastante bien, he podido marcar goles, ser importante con mi equipo, espero seguir con esa continuidad y ser tomado en cuenta para la selección".

Sobre su llamado al lado de un grupo plagado de muchos jóvenes, el jugador fue contundente.

"Algo bueno estamos haciendo, hoy contamos con cinco o seis pasados de la edad, contento de estar aquí. Quiere decir que algo bueno estoy haciendo, estamos aquí y darle con todo para poder seguir siento tomados en cuenta", puntualizó el jugador.