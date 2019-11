"En la Copa Oro de 2021 lo vamos a tener; hemos tomado esa decisión. También a nivel de clubes vamos a tener el VAR para la Liga de Naciones de Concacaf."

Frente a esto, Infantino indicó que la llegada del VAR a la confederación “depende de los organizadores, de la Federación, de las competiciones o de Concacaf. Yo soy hincha total del VAR, no siempre fue así. Hemos visto con prueba que el VAR ayuda”, declaró.

"El VAR ayuda a los árbitros. Gracias a ello no hay decisiones escandalosas; no hay fuera de juegos o partidos que se definan en escándalo. No es perfecto, se sigue trabajando. Entre más VAR se usa, más se limpia el fútbol", agregó el máximo directivo del balompié orbital.

La primera prueba del videoarbitraje en Concacaf se pondría en marcha en el hexagonal clasificatorio hacia el Mundial de Qatar 2022, donde se entregarán tres cupos directos para la cita más grande del fútbol.

Texto: Gabriel Campos (futbolcentroamerica.com)