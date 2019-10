La CBF (Confederación Brasileña de Futbol) intentará de todas las formas posibles que los futbolistas del Real Madrid, Rodrygo Goes y Vinicius Junior estén el Preolímpico Sudamericano que se disputará en Colombia, entre el 15 de enero y 2 de febrero.

La confederación es consciente de que probablemente el club blanco no ceda a los jugadores ya que no es fecha FIFA, entonces no se ven en la obligación de hacerlo. Por eso quieren tomar cartas en el asunto. Trasladarán al Comité de la FIFA, que se celebrará en Shangai el próximo 23 y 24 de octubre, una petición formal para que se vean obligados a dejar ir a ambos jugadores a partidos amistosos y torneos que no estén en el calendario oficial.