Conforman selección panameña de béisbol Sub-10 para torneo Panamericano

El equipo panameño tiene programado viajar este miércoles 23 de octubre a David, Chiiquí, pasar la noche en un hotel asignado por la Federación y partir el jueves a San José, Costa Rica, para descansar el viernes y jugar el sábado su primer compromiso.

Francisco González que ha sido ganador de los torneos nacionales Sub-10 con Coclé, en los años 2018 y 2019, estará al frente de la tropa panameña y será acompañado por Roberto Mejía (asistente), Ulises Palacios (asistente) y Joel Ramos como coach de lanzadores. Carlos Rodríguez será el jefe técnico.

El listado de la selección nacional queda de esta manera:

Lanzadores: Jeikcol De León (Coclé), Jahir Díaz (Los Santos), Abel Rodríguez (Panamá Oeste), Carlos Burac (Panamá Metro B), Joel Richards (Panamá Metro), Reinel Reyes (Panamá Este) y Rómulo Alveo (Coclé).

Receptores: Eliécer Mendoza (Coclé) y Christian Sánchez (Panamá Metro A).

Cuadro Interior: Lucas López (Coclé), Jaime Escudero (Coclé), David Murillo (Panamá Metro A), Andrés Valderrama (Panamá Metro B) y Alejandro Vega (Veraguas).

Jardineros: Dylan Appleboom (Panamá Metro B), Mario Villalobos (Coclé), Edward Delgado (Colón) y Yilmar Samudio (Panamá Metro A).

Panamá estará jugando en el Torneo Panamericano de San José, Costa Rica donde verán acción 8 naciones, siendo ellas: Colombia, República Dominicana, Guatemala, Brasil, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica.

Panamá abre su participación ante República Dominicana el 26 de octubre a las 11:00 am en el estadio La Sabana 2, el 27 va ante Colombia a las 8:30 am, el 28 ante Nicaragua a la misma hora, el 29 frente a Guatemala a las 11:30, el 30 ante Costa Rica a las 8:30 am, el 31 contra Brasil a primera hora y cierra con Honduras el 1 de noviembre a las 11;30 am.

La Final será el día 2 de noviembre con los dos mejores clasificados, peleando el oro, y tercero y cuarto, disputando el bronce.