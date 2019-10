Relacionados Torres impulsa cinco y Yankees aventajan a Astros en la Liga Americana

El estacazo fue el primero de Correa en esta postemporada frente al lanzador y finalmente derrotado J.A. Happ (0-1), que dejó tendido en la grama al conjunto neoyorquino. El triunfo fue para el también relevista Josh James (1-0).

"Estaba pensando en eso (en el jonrón). Todo el mundo hizo un gran trabajo, (el abridor Justin) Verlander y el bullpen. De las lesiones me siento bien, no jugué por dos semanas antes de los playoffs, pero he estado trabajando muy duro para regresar y estoy contento que pude hacer lo que hice hoy", señaló Correa tras el triunfo.

Los toleteros Aaron Judge, por los Yankees, y George Springer, por los Astros, también conectaron bambinazos.

La serie al mejor de siete encuentros continuará el martes en Nueva York con los Juegos 3,4 y 5. Para el primer partido en la Gran Manzana están anunciados los aperturistas Gerrit Cole (Astros) y el dominicano Luis Severino (Yankees).