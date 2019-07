¡No hay que enterrar a los elefantes ante de tiempo! Pese a no gozar del control del partido, Costa de Marfil derrotó 1-0 a Malí merced a un gol de Wilfried Zaha, este lunes en octavos de la Copa de África, en Suez, citándose con Argelia en cuartos.

Suplente en los dos primeros partidos, y titular ante la presión mediática y popular, Zaha es uno de los rostros más conocidos del equipo marfileño, que no acaba de mostrar una buena imagen en el torneo egipcio.

El goleador del Crystal Palace aprovechó un error de Youssouf Koné para anotar su segundo gol en la competición (76) y ofrecer a su país el pase entre los ocho mejores del continente.

Un caso contrario al de Argelia, su próximo rival el jueves, que impresiona en el país de los 'Faraones' desde hace tres semanas.

'Los Elefantes' alcanzaron la final en dos de las tres últimas ocasiones que superaron la fase de grupos, con un título en 2015. Malí, por su parte, sólo conserva entre sus titulares a un jugador presente en su epopeya de 2013, Molla Wagué, cuando lograron la medalla de bronce.

Pero los marfileños, ganadores de la CAN en 1992 y 2015, no pasaron de la primera fase en la última edición, y fracasaron al no clasificarse para el Mundial-2018.

"Vamos a saborear nuestra victoria, no fue sencilla ante un buen equipo de Malí. Seguimos en competición, se trata de jugar siete partidos. Hemos jugado cuatro, nos quedan tres", declaró el seleccionador marfileño Ibrahim Kamara.

"Controlamos perfectamente el juego, creamos muchas ocasiones, pero nos faltó finalización hoy", indicó su homólogo de Malí Mohamed Magassouba.