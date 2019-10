El pobre rendimiento del equipo, genera preocupación en el ambiente futbolístico de Costa Rica.

Con apenas tres entrenamientos, Ronald González, recientemente nombrado en el cargo de seleccionador, no ha podido plasmar una idea clara de juego y apenas consiguió un empate (1-1) como visitante frente a Haití el pasado jueves, y otro empate sin goles el domingo ante Curazao, pero esta vez como local.

El pobre rendimiento del equipo, especialmente en el compromiso en casa frente a Curazao, ha generado preocupación en el ambiente futbolístico de Costa Rica.

Curazao lidera el grupo con 5 puntos en tres partidos, le sigue Costa Rica con dos puntos, pero en dos partidos, y cierra Haití dos puntos en tres partidos.

Con este panorama, para asegurar la clasificación Costa Rica está en la obligación de ganar de visita en Curazao y en casa ante Haití en las últimas dos jornadas del grupo que se jugarán en noviembre.

El seleccionador González pidió paciencia y aseguró que el próximo mes se verá una mejoría en el equipo, pues espera contar con más tiempo de trabajo para corregir errores.

La poca pegada del equipo en ataque y la escasa generación de jugadas desde el medio campo, se compensó con dos grandes partidos del portero del PSG francés Keylor Navas, quien evitó un descalabro que hubiese dejado a Costa Rica fuera de la Liga de Naciones en la fase de grupos contra todo pronóstico.

Navas tapó al menos tres jugadas claras de gol de Haití y un par en el compromiso frente a Curazao y se erigió como la principal figura tica y demostró su habitual nivel en la selección.

Para estos dos partidos de la Liga de Naciones, el seleccionador González dejó fuera de la convocatoria al veterano '10' Bryan Ruiz debido a que no juega desde hace prácticamente un año en el Santos brasileño, donde no cuenta para el entrenador y no ha conseguido un acuerdo con la directiva para salir del club.

La ausencia de la calidad de Ruiz ha sido notoria en la Liga de Naciones, aunque tampoco estuvo en su nivel habitual en partidos anteriores ante su falta de ritmo.

Dylan Flores y Johan Venegas intentaron tomar el rol de Ruiz, pero no consiguieron generar jugadas claras de peligro.Costa Rica busca retomar ritmo tras la abrupta renuncia del entrenador uruguayo Gustavo Matosas a inicios de septiembre pasado, quien dijo sentirse "aburrido" e "improductivo" por el poco tiempo disponible para entrenar a los jugadores.

González ha convocado algunas caras nuevas que durante la etapa de Matosas no tuvieron oportunidades, como es el caso de Flores, Venegas y el extremo izquierdo Ariel Lassiter, mientras que en la zona defensiva se mantienen los pilares de mundialistas: Kendall Waston, Giancarlo González y Óscar Duarte.

Sin embargo, pese a la experiencia de los zagueros, la defensa sufrió mucho por los costados frente Haití y Curazao, y fue en esas ocasiones en las que tuvo que aparecer Keylor Navas para salvar la portería.

El nuevo formato de eliminatoria mundialista de la Concacaf, que siembra en el hexagonal final a las seis selecciones del área mejor ubicadas en el escalafón de la FIFA, ha colocado a Costa Rica casi con un puesto seguro en esa fase por la buena cantidad de puntos acumulados en los últimos años.

Sin embargo, los ticos no han obtenido buenos resultados en el 2019 y esto ha generado muchas dudas y la urgencia de retomar el nivel con miras a la eliminatoria al Mundial de Catar 2022. EFE