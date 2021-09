Por AFP



La selección de fútbol de Costa Rica recibirá a la de México este domingo en partido por la segunda fecha del octogonal final de la Concacaf, el cual puede rectificar la ruta de los ticos hacia Catar-2022 o bien encausar aún más la de los aztecas.

Si bien solo se ha disputado un encuentro en la eliminatoria mundialista, el panorama en Costa Rica no es alentador luego de un insípido y sufrido empate a cero ante Panamá el jueves.

Los ticos mostraron poco o nada en ataque y serias dudas en defensa, reiterando males que arrastran desde hace prácticamente dos años, en los cuales solo ganaron tres de 17 partidos que disputaron. Todos ellos fueron en la fase de grupos de la reciente Copa Oro, ante Surinam, Guadalupe y Jamaica.

"Tendremos que arreglar cosas (...) Ahora tenemos partidos de local y habrá que jugarlos de una manera diferente, sobre todo en la parte ofensiva", dijo el técnico colombiano de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, quien llegó al banquillo el 1 de julio cuando los ticos acarreaban una racha de 11 juegos sin triunfo.

"Ahora cambia un poco el rival y el sitio donde vamos a jugar. Somos conscientes de que hay campo para la mejoría", dijo el capitán Celso Borges, nuevo líder de partidos con su selección con 137.

- Un México ofensivo -

Mientras tanto, aunque el Tri derrotó a Jamaica in extremis con gol al minuto 89 en su debut eliminatorio, durante el compromiso fue claro dominador y tuvo múltiples oportunidades para anotar; no obstante, no tuvo eficiencia en la red.

Además, goza de ser el único representativo del octogonal que obtuvo la victoria en la primera jornada, pues los otros tres encuentros registraron empates.

"La forma en que entendemos que debe jugar el equipo es salir a ganar siempre. Más allá de un partido por eliminatoria y de visitante, no hay motivo para modificar el deseo que tiene el equipo de salir a buscar el partido", afirmó el estratega argentino, Gerardo Martino.

El 'Tata' no estará en el banquillo de los mexicanos en este encuentro, pues este viernes se sometió a una cirugía por desprendimiento de retina, la cual le impide viajar, según él mismo confirmó la noche del jueves tras el triunfo ante Jamaica.

- Con público -

El compromiso se disputará en el Estadio Nacional, en la capital costarricense de San José, a las 17H05 locales (23H05 GMT) y contará con apenas 8.5% de su aforo (3.000 personas), pues el Ministerio de Salud de esta nación centroamericana no permitió más accesos en consecuencia a las normativas de protección contra el Covid-19.

Costa Rica solo venció una vez a México en los últimos 22 partidos y tiene ocho compromisos de no hacerlo. La última vez fue en el 2013, por la eliminatoria a Brasil 2014, con una victoria por 2-1 en el mismo escenario en que se enfrentarán este domingo.

En esos 22 juegos, que datan desde el 2001, México ganó 14 y hubo siete empates.

Sin embargo, Costa Rica no pierde como local en eliminatorias desde hace 14 juegos, precisamente desde un resbalón contra México en el 2012 (0-2).

El más reciente careo entre ambos representativos se dio en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf, donde el Tri venció por penales, tras un 0-0 en el tiempo regular.

Posibles alineaciones:

Costa Rica: Keylor Navas - Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo - David Guzmán, Celso Borges, Bryan Ruiz, Ronald Matarrita - Joel Campbell, Manfred Ugalde. DT: Luis Fernando Suárez.

México: Guillermo Ochoa - Jorge Sánchez, Néstor Araujo, César Montes, Jesús Gallardo - Edson Álvarez, Andrés Guardado, Sebastián Córdova, Uriel Antuna, Roberto Alvarado - Henry Martín. DT: Gerardo Martino.