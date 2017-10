Cristiano Ronaldo, coronado este lunes en Londres como 'The Best' por segundo año consecutivo, bromeó tras recibir el premio y dijo que el ciclo Cristiano-Messi "apenas está comenzando".

El astro portugués, que acudió al céntrico London Palladium, sede de la gala de la FIFA, con su pareja, Georgina Rodríguez, y con su hijo Cristiano Jr, aseguró que está "muy feliz" y que está "viviendo un momento único" en su vida.

"Es un orgullo enorme. Dedico este trofeo a la afición, a todos mis compañeros y a la gente me ha ayudado a lograr esto. Estoy muy feliz. Estoy viviendo un momento único que tengo que disfrutar", dijo un exultante Ronaldo tras la gala.

"Me voy a la cama todos los días satisfecho por lo que he hecho. Soy un afortunado, una persona especial por jugar en el mejor club del mundo y en una gran selección como es la de Portugal, y por ganar los trofeos que gano. He sido nombrado mejor del mundo por quinta vez, ¿qué más puedo pedir? Quiero seguir contento y disfrutando del fútbol", expresó.

Cristiano, de 32 años, recibió el galardón que lo acredita como 'The Best' ('El mejor') de manos de los exfutbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario, en una gala que para la edición de este año cambió de sede, de Zúrich a Londres.

El futbolista del Real Madrid se impuso en la votación al argentino Lionel Messi, estrella del Barcelona, y al brasileño Neymar, quien el pasado verano cambió el Barcelona por el París Saint-Germain.

"La temporada pasada fue fabulosa, y tengo que dar la enhorabuena a mis compañeros por un año inolvidable. Detrás hay mucho talento, trabajo, dedicación y tiempo entrenando en el gimnasio y con los fisios, durmiendo y comiendo bien y haciendo las cosas perfectas como profesional", comentó CR7.

"Mi ambición era ganar algo con la selección y en 2016 levantamos la Eurocopa. Lo que más quiero ahora es ganar trofeos colectivos para poder ganar individuales. Trabajo para eso", prosiguió.

Preguntado sobre la continuidad del ciclo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, quienes han copado los premios individuales durante los últimos años, el portugués bromeó y dijo que "apenas está comenzando".

"No compito con Leo. Estamos en la misma era; él ganó el trofeo cinco veces y yo otras cinco. Las cosas son como son. Estoy feliz, juego en el mejor club del mundo y tengo la posibilidad de demostrar que estoy a un nivel alto y sigo muy bien", sostuvo.

"Ya veremos el día de mañana qué pasa, pero en este momento hay que disfrutar porque es un momento muy bonito en mi vida", subrayó Cristiano.