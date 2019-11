Las imágenes de televisión mostraron a Ronaldo abandonar el terreno con mirada sombría y mascullar unas palabras en dirección al banquillo antes de irse directamente al vestuario al ser sustituido por el argentino Paulo Dybala, que después fue el autor del único gol del encuentro.

Según Sky, el astro portugués abandonó el estadio antes del pitido final.

"¿Un problema con Ronaldo? No, al contrario", respondió el entrenador Juventino Maurizio Sarri al ser preguntado por esta cuestión por un periodista de Sky.

"Primero le agradezco que se haya puesto a disposición cuando no está en una condición física excepcional. Preferí cambiarlo porque no me parecía que estuviera muy bien. Pero lo ha intentado todo para estar en disposición de jugar", añadió el entrenador.

"Es normal estar enfadado al salir. Esto es válido para todos los jugadores, sobre todo para los que hacen sacrificios", insistió.

Preguntado si iba a amonestar al portugués por su actitud, Sarri respondió: "No, hay un umbral de tolerancia con aquellos que lo dan todo".

"Cinco minutos de enfado me parece normal. A un entrenador le gusta ver a un jugador furioso al salir. De lo contrario me preocuparía", reiteró Sarri antes de dar detalles sobre el estado físico del delantero portugués.

"Ha tenido un pequeño problema en la rodilla, recibió un golpe en el entrenamiento. Desde entonces tiene una pequeña molestia. Está en un momento en el que no puede entrenarse al máximo. No puede chutar al 100%", concluyó.