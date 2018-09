Modric (Real Madrid) se impuso a los otros dos finalistas, Cristiano Ronaldo (ahora en la Juventus) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

La FIFA ha nominado también a los tres para su premio anual (The Best), que se entregará el 24 de septiembre en Londres.

"Estoy feliz por estar entre los tres finalistas para el The Best de la FIFA, vamos a ver quién lo gana. Tengo buenas relaciones con Cristiano Ronaldo y eso va a continuar así. Los primeros individuales son importantes, pero los más importantes son los colectivos", afirmó Modric.

"Me envió un mensaje para felicitarme (después del premio FIFA) y me dijo que esperaba verme pronto. Como he dicho, tenemos buena relación y no importa lo que la gente diga, continuaremos teniendo buena relación", insistió.

Sobre el empate 1-1 conseguido por Croacia este jueves en Portugal -con Cristiano Ronaldo ausente de la convocatoria por decisión propia-, Modric estimó que había sido un buen partido, el primero para los suyos desde el subcampeonato mundial de Rusia-2018.

"Fue el primer partido después del Mundial y todavía estamos buscando nuestra mejor forma. Debemos constituir un equipo a partir de lo que hemos hecho en el Mundial porque ahora todo el mundo nos está mirando", subrayó.