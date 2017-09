"Cuando no está Cristiano tenemos una plantilla para hacerlo bien", dice Zidane

Vencedor en agosto de la Supercopa de Europa (2-1 contra Manchester United) y de la Supercopa de España (3-1, 2-0 contra el Barcelona), el Real Madrid lleva dos empates consecutivos en la Liga, ante Valencia (2-2) y Levante (1-1).

En Anoeta el Real Madrid no podrá contar de nuevo con Ronaldo, que cumplirá este fin de semana el último de sus cinco partidos de suspensión tras haber empujado al árbitro en la Supercopa de España.

"Hay que pensar que es el último partido de Cristiano fuera, pero nosotros lo necesitamos porque es Cristiano, es importante, por lo que ha hecho y lo que es. Pero cuando no está tenemos una plantilla para hacerlo bien. Es importante saber que tenemos otros jugadores", dijo Zidane.

La estrella portuguesa marcó un doblete esta semana en el arranque de la Liga de Campeones ante el Apoel Nicosia (3-0).

"Respecto a los partidos de ausencia ha estado descansado. Se trata de mantener este nivel y tenerlo durante toda la temporada. No tenemos elección realmente, cuando él está, perfecto, y cuando no, tenemos que lidiar con ello", añadió.

Zidane también habló de Gareth Bale, muy discutido por los medios en las últimas semanas.

"Puede con la presión. El precio te pone ahí, no puedes hacer nada. El precio siempre lo vamos a comentar. Yo, cuando me compraron aquí, me esperaban y al inicio me costó. Lo más importante es la motivación del jugador, lo que quiere el jugador", dijo.

"Va a hacer su papel. Últimamente son siempre alrededor de Gareth las preguntas y cada día él se siente mejor. Ha estado cuatro meses fuera y para volver a su nivel tendrá como mínimo otros cuatro meses. Hay que darle tiempo", añadió.